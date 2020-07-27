تفاصيل تبادل إطلاق النار بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان.. واجتماع عاجل فى تل أبيب بحضور رئيس الموساد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أنباء عن استهداف "حزب الله" لآلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية.

قالت قناة العربية، في خبر عاجل، منذ قليل، بثته عبر شاشتها، أن هناك أنباء عن إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل قرب مزارع شبعا، كما أن إسرائيل عززت من قواتها بعد حادث إطلاق النار مع حزب الله.

وفي وقت سابق أفادت قناة “العربية” بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود الجنوبية مع لبنان، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندى وإصابة ضابط برتبة ملازم، إثر انقلاب آلية عسكرية بمنطقة “جبل الروس”.حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد دعا المستوطنين إلى البقاء في منازلهم في المنطقة “الحدودية الشمالية”.

وشهدت المنطقة الحدودية حالة استنفار إسرائي يلية كبيرة تحسباً لرد “حزب الله” على استشهاد أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تواجه حادثا أمنيا خطيرا على حدودها الشمالية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو أن "إسرائيل تواجه حادثا أمنيا خطيرا على حدودها الشمالية". فيما نقل مكتب رئيس الوزراء عنه قوله أمام الكنيست اليوم الاثنين أن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما قال الجيش الإسرائيلي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

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وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس بأن "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية"، فيما أفاد مصدر لبناني لـ"سبوتنيك" بتنفيذ "قصف إسرائيلي على مرتفعات كفر شوبا القريبة من جبل روس (دوف) ".

كما أغلق الجيش الإسرائيلي المحاور الرئيسية بالمنطقة في ظل استمرار التعامل مع الواقعة، التي أعلنت هيئة البث الرسمية أن وزير الدفاع بني غانتس يجري مشاورات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت حول التطورات بالحدود اللبنانية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع باني جانتس قررا عقد اجتماع عاجل لـ"الكابنيت" للبحث حول التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت صحيفة " معاريف" سيضم اجتماع الكابنيت رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخ من نوع "كورنيت" أطلق مساء اليوم الاثنين على الية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

ونقلت القناة الـ12 عن المصادر الإسرائيلية قولها أنه عقب ذلك وجهت المدفعية الإسرائيلية على الهجوم بفتح النيران على مزارع شبعا اللبنانية وحلق مروحيات على طول الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليقا على تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله: نحن أمام عملية ليست سهلة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن "حزب الله" استهدف آلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولتها استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

ويسمع دوي مدفعيات إسرائيلية وأصوات انفجارات عند مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال كفرشوبا، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على علو منخفض.