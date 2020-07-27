الوزير: التربة هربت من أساسات الركن المجاور لسفارة البحرين .. وزير النقل في موقع «عمارة الزمالك» التي تضررت بسبب حفر المترو

كشف "وزير النقل" في حديثه إلى وسائل الإعلام خلال زيارته لموقع العقار، أن سكان العقار لو لديهم أي طلبات بخصوص التقرير نحن في صف السكان، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين والسلامة.

وأضاف: اليوم بدأنا بأجهزة الرصد، وهي أول توصية وضعتها اللجنة لرصد حركة العقار، و سو ننفذ ما جاء بالتقرير، وأن ماجاء بالتقرير بأن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين ( قاعدة العمود الذي بهذا الركن ) وهو الركن الوحيد المتضرر وليس أي مكان آخر بالعمارة.

وذكر أن توصيات اللجنة أشارت إلى أن تنفيذها بالكامل لن يتعدي أسبوعين بسبب فترة إجازة العيد والتى تشهد إلى حد ما نقص في العمالة، ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهم من خبرة وباع كبير في مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على أكمل وجه، وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية وسيقوموا بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين، خاصة وأنهما يقومان بتنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية

وأكد الوزير على أنه بعد دخول الماكينة الحائط الأمامي للمحطة واستكمال الحقن في الحلقيتن أو الثلاثة المتبقيتين حول الماكينة، وأن بناء الحلقات الخرسانية أمام وجه المحطة والحقن حولها في حد ذاته تثبيت للتربة، لأننا نقوم بالحقن بضغط من داخل الماكينة والمونة داخله محقونة تحت ضغط فهي تقوم بتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن التي سيتم العمل بها فورا للحقن من الخارج.