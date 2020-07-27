المصري المعتدى عليه بالكويت يكشف تفاصيل الواقعة وأسباب رفضه رد الإساءة للكويتي.. ويؤكد: لن أعود إلى مصر

كشف وليد صلاح، الشاب المصري المعتدي عليه بالكويت، تفاصيل الواقعة التي حدثت خلال فترة عمله الرسمي داخل سوبر ماركت، فأوضح أنه كان ينفذ تعليمات الإدارة، وهو ما أعترض عليه المواطن الذي اعتدى عليه، موضحًا أنه نصح المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه بمراجعة مديره كي يتأكد من أن حديثه سليم.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الشخص المعتدي، قال له "بكيفك وضربني"، كما أنه لن يتنازل عن حقه، ولم يعتدي على من تعد عليه، كونه يعيش في دولة قانون تنصر أصحاب الحقوق. كما أن المعتدي عليه رجل كبير في السن وكان معه أهل بيته. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأوضح الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت، أن كل مصر وأهل الكويت يقفون معي وحثوني على عدم التنازل عن حقي، ولم يتعرض لضغوط من أجل التنازل، مقدمًا بالشكر لوزير الداخلية الكويتي، لأنه تواصل مع رئيس الجمعية التي يعمل بها.

وأكد على أن القانون سيأخذ مجراه، موضحًا أنه سوف يستكمل عمله في الكويت، ولن يعود لمصر بسبب هذه الواقعة.

وتصدر هاشتاج «#حق_العامل_المصري» لليوم الثاني على التوالي مواقع التدوين العالمي «تويتر» صباح اليوم الإثنين، بعد انتشار فيديو لمواطن كويتى يصفع مصرى يعمل كاشير فى أحد المحال التجارية بالكويت.

والواقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

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وفي أول رد فعل، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصرى الذى تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة والسلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردى لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدى وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصرى "وليد" الذى تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبى".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو تعرض مصرى مقيم بالكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتى.

وأثار مقطع فيديو متداول، لتعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المغردون على هاشتاج «#جمعية_صباح_الأحمد» وهاشتاج «#حق_العامل_المصري» بمحاسبة المعتدي، وعودة حق المواطن المصري، بسبب ما تعرض له من إهانة.