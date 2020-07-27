الوكالة اللبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت/تل أبيب- (د ب أ):

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يتواصل على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

يأتي هذا بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع "حدث أمني في منظقة جبل روس" في مزارع شبعا اليوم الاثنين.

ولم يوضح الجيش طبيعة الحدث الأمني، إلا أنه أصدر على الفور تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان بالبقاء في المنازل، كما حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع مشاركته في اجتماع لحزبه "ليكود" من أجل إجراء مشاورات أمنية. ونقلت عنه القول "نحن في حدث أمني خطير".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سورية مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".