تعيين العميد عبد الرحمن هويدي مديرًا للأحوال المدنية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أصدر محمود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا اليوم الاثنين، بتعيين العميد عبد الرحمن هويدي مديرًا لإدارة الأحوال المدنية في محافظة الفيوم .

وفي أول تصريح له عقب تسلمه العمل، أكد "هويدي" أنه يسعى لإقامة مركزًا لإصدار بطاقات الرقم القومي بالمحافظة.

وأشار العميد عبد الرحمن هويدي، إلى أن مصدر الإصدار أصبح جاهزًا ويحتاج فقط للأجهزة الخاصة باستخراج البطاقات .