مساعد وزير التموين: حجم المنافذ والمتاجر يبلغ 400 ألف على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مجموعة اللولو الإماراتية ستكون لها الريادة، ويتم التفاوض مع اثنتين من السلاسل التجارية الكبرى لدخول الأسواق، لافتًا إلى أن حجم المنافذ والمتاجر في مصر يصل إلى 400 ألف متجر على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال على هامش افتتاح الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية، الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة اللولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.
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