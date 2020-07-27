صور.. إيقاف 4 سيارات نقل وإغلاق 20 محلا مخالفًا في جولة محافظ كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إيقاف 4 سيارات نقل، لوقوفهم "صف ثاني" أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة دسوق، ما يعرقل الحركة المرورية بالمدينة، وغلق 20 محلاً بمدينة دسوق، وقرية محلة مالك، لتعديهم على الطرق الرئيسية بدسوق، وطريق "كفر الشيخ – فوه".

كما قرر محافظ كفر الشيخ، منع دخول سيارات النقل حمولة 5 أطنان فأكثر لمدينة دسوق، إلا بعد الساعة 12 ليلاً، عدا السيارات المحملة بالمواد التموينية أو الوقود، موجهًا بعدم وقوف السيارات بشارع الجيش.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ كفرالشيخ، بمدينة دسوق، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، ورصد المخالفات المرورية، وإشغال الطرق، وتعدي أصحاب المحال على الشوارع، واتباع المحال الإجراءات الاحترازية، رافقه خلالها اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة.