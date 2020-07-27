إعلان الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2020 في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محكمة شمال سيناء الابتدائية، الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بشمال سيناء بالنظام الفردي، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الطعون.

وضمت الكشوف النهائية 7 مرشحين، وهم: مروة فؤاد حسين العيسوي، وشهرتها مروة فؤاد، عن حزب مصر القومي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود، وشهرته عبدالعزيز محمود، مستقل، عبدالكريم ياسين أمين بدوي، وشهرته عبدالكريم بدوي، مستقل، سالم شتيوي سالمان غنيم، وشهرته سالم العكش، عن حزب مستقبل وطن، نبيل محمد صالح بدر، وشهرته نبيل أبوحطب، مستقل، منصور على إبراهيم صالح، وشهرته منصور الرياضي، عن حزب المؤتمر، وحسن احمد مصطفي حجاب، وشهرته حسن حجاب، مستقل.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عقدت في قاعة الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش برئاسة المستشار محمد منير رئيس المحكمة، إذ تقدم 8 أشخاص بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة، فيما تقدم مرشح بطلب للتنازل عن الترشح.