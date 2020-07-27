الشرطة الفرنسيّة تحقّق مع لاجئ حول حريق كاتدرائيّة نانت

نقلت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن المدعين الفرنسيين يحققون رسميا مع لاجئ رواندي، صباح اليوم الأحد، بعد إعترافه بإضرام النار في كاتدرائية مدينة نانت التي تعود للقرن الخامس عشر.

وإستجوب ممثلو الادعاء اللاجئ البالغ من العمر 39 عاما، الذي عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس، مرة أخرى أمس السبت ثم وضعوه قيد الإحتجاز.

وقال ممثل الادعاء بيير سين، إن المشتبه به إعترف بمسؤوليته عن الحريق الذي إندلع في ثلاثة أماكن بالمبنى يوم 18 جويلية، بعد نفيه ذلك في البداية.

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ولم تكشف السلطات عن إسم المشتبه به. وقال محاميه الذي ذكرت الصحيفة أن إسمه كوينتن شابير، إن موكله نادم بشدة على أفعاله.

وأضاف شابير "كان موكلي متعاونا"، بحسب ما نقلته "رويترز"

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق إلتهم سقفها وبرجها الرئيسي.