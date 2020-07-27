حكومة الوفاق تؤكد أنه "لا علاقة ولا علم لها بزيارة هنري برنار ليفي" إلى ليبيا

نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن توضيحا مساء اليوم السبت 25 جويلية حول ما أثير عن زيارة الناشط السياسي والفيلسوف الفرنسي هنري برنارد إلى ليبيا قال فيه:

- إن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة ولم يتم التنسيق معه بشأنها.

- اتخذ المجلس إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

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- يؤكد المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة.

- أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار اية خروقات مستقبلا.