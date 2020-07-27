الخارجية الصينية: الأدلة أثبتت أن قضية مديرة "هواوي" سياسية وأعدتها واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن الأدلة التي كشفت عنها المحكمة الكندية أثبتت تماما أن قضية المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية منغ وان تشو كانت قضية سياسية خطيرة أعدتها الولايات المتحدة بمفردها من خلال إساءة

استخدام معاهدة تسليم المجرمين الثنائية بينها وبين كندا، وذلك من أجل قمع شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية وهواوي.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصنية وانغ ون بين - خلال المؤتمر

الصحفي اليومي بمقر الوزارة - عن أمله أن تفهم كندا أبعاد المؤامرة السياسية الأمريكية بشكل جيد، وأن تنطلق من الحقائق الموضوعية ومصالحها الخاصة، وتحل قضية المديرة التنفيذية لهواوي في أقرب وقت ممكن، وتزيل العوائق التي تعترض تنمية العلاقات الصينية الكندية، وتتخذ إجراءات ملموسة لدفعها على المسار الصحيح.