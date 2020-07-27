رئيس "النواب الليبي" يرفض تدخل مرتزقة تركيا في الشأن الداخلي لبلاده

أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، التدخل العسكري التركي في بلاده، مؤكدًا أن هذا التدخل في الشأن الليبي كان في السابق سياسيا، لكنه أصبح اليوم تدخلًاعسكريًا .

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح، اليوم الإثنين مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بمقر

البرلمان المغربي في الرباط، لبحث سبل تحقيق الأمن والسلام في هذا البلد .وجدد عقيلة صالح، الذي يزور المغرب بدعوة من الحبيب المالكي، رفض ليبيا التدخل العسكري التركي، وقال: "الآن التدخل العسكري يحدث نهارًا، والسلاح والمرتزقة والجنود الأتراك يتدخلون في ليبيا أمام أنظار العالم".وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراءات ضد التدخل التركي في بلاده، مضيفًا أن هذا الصمت أمام التدخل التركي بات وكأنه "أمر مشروع في ليبيا".ووجه صالح الشكر للمملكة المغربية ملكًا وشعبًا وحكومة على وقوفها إلى جانب القضية الليبية، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والمغربي.