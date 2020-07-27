رويترز: حزب الله نفذ عملية ضد جيش إسرائيل فى مزارع شبعا

ذكرت وكالة أنباء رويترز أن تبادل إطلاق النار الذي وقع اليوم الإثنين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين، جاء ردًا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان

بالبقاء في منازلهم.

وحسب شبكة سكاي نيوز عربية في لبنان، تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب الله استهدف آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خلية من حزب الله فتحت النار نحو قوة من الجيش الإسرائيلي.

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وقال شهود عيان إنهم رأوا دخانا يتصاعد وسمعوا أصوات انفجارات من منطقة مزارع شبعا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على القصف، قائلا: "نحن أمام عملية ليست سهلة".

ونشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق في 20 يوليو الجاري.