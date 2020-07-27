عاجل.. حرب عصابات بين قوات الاحتلال وحزب الله في مزارع شبعا

ذكرت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الإثنين، أن هناك أنباءً عن تبادل لإطلاق نار بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا.

أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية في محيط رويسات العلم في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وسُمع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر فجر اليوم الاثنين مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على طول حدود لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب لقاء جمع

وزير الدفاع باني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الأحد بالقرب من المنطقة الحدود الشمالية في وجود قائد المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط طائرة تابعة لقواته على حدود إسرائيل مع لبنان، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لا خوف من تسرب المعلومات".

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وفي السياق ذاته قال مراسل القناة الـ 12: "محاولة لخطف سلاح أحد جنود الاحتلال قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال بيت لحم - تم "تحييد" المنفذ واعتقاله".

ونشر الجيش الإسرائيلي الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق في 20 يوليو الجاري.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أن طائرة عسكرية مسيرة تحطمت في جنوب لبنان الأحد، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وتخيم حالة من التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبًا لرد من ميليشيات حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، بقصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.