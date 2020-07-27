2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 2553 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 112585 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه تم فحص 17141 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 929839".
وأكدت "الصحة العراقية" أنه تم
وأطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى، في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد.
من جهته قال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، إن "العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة، إلا بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".
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