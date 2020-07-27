تطبيق قرار الإغلاق التام في لبنان لمنع تفشي كورونا في البلاد

قررت لبنان اليوم الإثنين، تطبيق قرار الاغلاق التام في البلاد بدء من الخميس 30 يوليو حتي الثالث من أغسطس، ومن السادس من أغسطس وحتى العاشر منه، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومحاولة السيطره عليه.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أوصى بإقفال البلاد لمدة أسبوعين باستثناء المطار، بسبب انتشار الفيروس على نطاق واسع.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية، قال حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة إنه "لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت، وسنظل نرفع الصوت، ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأضاف: "سيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل عل مدار الساعة، وسيعلن
من جهة أخرى، قال مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض إن "الوضع قد يخرج عن السيطرة إذا لم نتخذ إجراءات حتى نتمكن من السيطرة بشكل أفضل على فيروس كورونا وانتشاره في لبنان".
ولفت إلى أن الأرقام في الأيام الأخيرة مرتفعة جدا وبشكل يومي، وهذا الارتفاع لم يأت محض صدفة، مما يحتم علينا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
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