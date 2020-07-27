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الخطوط الكويتية تفتح باب الحجز لسبع وجهات جديدة أول أغسطس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية إضافية اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت «الكويتية»، أن الوجهات هي «ميونخ، وباكو، ولاهور، وعمان، والدوحة، وسراييفو، والهند (مومباي ولدهي وكوتشين ودراس)».

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد فتحت في وقت سابق باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية وهي دبي و لندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين واسطنبول وبودروم وطرابزون. وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها

لإعادة التشغيل التدريجي للمطار، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي ستنطلق في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50 في المئة، والثالثة بنسبة 100 في المئة.
 
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