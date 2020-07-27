تبادل لإطلاق النار على الحدود الجنوبية والجيش الإسرائيلي يصدر تعليماته لسكان المناطق الحدودية بالتزام منازلهم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقلت وكالة “رويترز” عن “القناة 12” بالتلفزيون الإسرائيلي “أنباء عن تبادل لإطلاق النار على حدود اسرائيل الشمالية”.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى وقوع “حادث أمني” على حدود إسرائيل الشمالية”، في حين أمر “الجيش الإسرائيلي السكان على طول الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل”.

وغرّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في “تويتر” قائلاً إنّ “الجيش أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس، وعلى السكان البقاء في المنازل. كما يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية”.

من جانبه اعلن رئيس الوزارء الاسرائيليبنيامين نتنياهو انه “نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية وجيش الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات”، وضاف “نحن امام عمليه عسكرية ليست سهلة“