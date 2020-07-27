حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 283 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

أمر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة، على مكرمته بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.

ويأمل الشامسي أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة في ظل القيادة الرشيدة.