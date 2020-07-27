الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الاتحادية

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على “تويتر”، الاثنين، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيستقبل نظيره السعودي بقصر التحرير.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانبين سيبحثان سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وصل وزير الخارجية السعودى في زيارة تستغرق يوماً واحداً، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شكري بمطار القاهرة الدولي.
وتواجه المنطقة تهديدات ناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.