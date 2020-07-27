مستوطنون يحرقون مسجدا بمدينة البيرة في الضفة الغربية

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وذكرت وسائل إعلام في رام الله أن الحريق ألحق أضرارا جسيمة في مسجد “البر والإحسان”، كما كتب المستوطنون المتطرفون شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدرانه.
وأفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد في مدينة البيرة، وخطوا شعارات عنصرية احداها كانت “حصار للعرب وليس لليهود”، كما جاء في عبارة أخرى “أرض إسرائيل، لشعب إسرائيل”.
وسارع أهالي المدينة إلى إخماد الحريق الذي اندلع بالمسجد، قبل أن تصل فرق الإطفاء إلى المكان، وسط استنكار واسع من السكان لما أقدم عليه المستوطنون.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على أماكن مقدسة للفلسطينيين، فقد سبق وأن أتلفوا مقابر للمسلمين وكسروا شواهدها وكتبوا شعارات عنصرية عليها.
وفي أواخر يناير الماضي، أضرم مستوطنون النار في مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وخلفوا وراءهم كتابات على الجدران.
وكانت العبارات العبرية التي كتبوها تقول: “هدم المنازل؟ فقط للأعداء” في إشارة إلى موقع استيطاني قريب تم تفكيكه مؤخرا.
كما ترك متطرفون كتابات مماثلة خارج مسجد تم إحراقه على مشارف القدس، قبل أيام من حرق المدرسة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.