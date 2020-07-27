كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 96 حالة وفاة و2554 إصابة بكورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، 96 حالة وفاة و2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت مصادر إعلامية.

وفرضت السلطات العراقية، جملة تدابير مشددة في عيد الأضحى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي تجاوزت فيه عدد الإصابات فيه عتبة الـ100 ألف قبل أيام، مع اشتداد وطأته.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110032 إصابة.

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وأفادت الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362 ,فيما سجلت 1900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.