كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "طالبان" تسعى للاستيلاء على الشركات الخاصة ووكالات المساعدة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين في حركة طالبان إن الحركة تريد من جميع الشركات الخاصة ومنظمات المساعدة العاملة في أفغانستان أن تسجل نفسها لدى الإسلاميين المتشددين.

وقال متحدث باسم الجماعة، إن مسؤوليها لاحظوا أن بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية، تتابع الأنشطة التي تعتبرها ضد المصلحة الوطنية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد: "لن نسمح لأي وكالة بالعمل ضد مصالح أفغانستان الحبيبة، الإسلام ... لذلك نريد تسجيلهم جميعًا للحصول على معلومات حول أنشطتهم".

تشكل المساعدات الخارجية العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني وتعمل أكثر من 2200 منظمة غير حكومية في البلاد لتقديم التعليم والصحة والدعم المالي للفقراء.

في العام الماضي، منعت حركة طالبان لفترة وجيزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من العمل في البلاد واتهمتهم بالقيام بأنشطة "مشبوهة" أثناء حملات التطعيم.

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وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، إن طالبان تبذل محاولات يائسة لفرض سيطرتها على الوظائف الحكومية.

وقال داوا خان مينابال، نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني: "طالبان، جماعة إرهابية. ليس لديهم الحق في إجبار الشركات والمنظمات غير الحكومية على تسجيل أنفسهم معهم".

وصدر الأمر الأسبوع الماضي ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الأفغانية ومسؤولو "طالبان" للدخول في محادثات داخل أفغانستان تهدف إلى إنهاء القتال في البلد الذي مزقته الحرب.

والمفاوضات المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة جزء من اتفاق فبراير بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا. تحاول واشنطن تسوية الصعوبات وإحضار طالبان والحكومة الأفغانية إلى طاولة المفاوضات.