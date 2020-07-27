كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإصابات بكورونا تتجاوز 100 ألف والوفيات 4838 في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف بعد إعلان تسجيل 1525 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الإندونيسية، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء إلى 100303 حالات إصابة مؤكدة.

وقالت الصحة الإندونيسية، إن عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، زاد بواقع 57 حالة جديدة سجلت يوم أمس، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4838 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

أبلغت السلطات في إندونيسيا عن وجود 1.492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 98,778 إصابة، حسبما أظهرت بيانات من موقع وزارة الصحة في إندونيسيا.

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وأظهرت البيانات، أن عدد الوفيات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 67، ليصل العدد الإجمالي إلى 4781 حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت إندونيسيا، أعلنت تسجيلها 1،868 إصابة جديدة بالفيروس، يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 97.286، حسبما أظهرت بيانات من فريق عمل COVID-19 في البلاد.

وقد قال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي إن البنك سيضمن الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل مع النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف وارجيو في كلمة له أمام منتدى "يوم الاستثمار في إندونيسيا" اليوم أن إندونيسيا عازمة على المضي قدما في خطة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استمرار البلاد في طريق النمو على المدى المتوسط.