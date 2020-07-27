طنجة.. شاب في عقده الرابع ينهي حياته شنقا في منزل أسرته

شهد حي بنكيران في طنجة، منتصف اليوم، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته.

وأشارت المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24” أن الهالك في عقده الرابع، عثر أفراد أسرته على جثته معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.

ورجح مقربون من الهالك سبب الانتحار إلى اضطرابات نفسية كان يعانيها، بسبب إدمانه على مواد مخدرة ما جعله يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.