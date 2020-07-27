“كمامتي منحيدهاش”.. أمينوكس يطلق حملة توعية

أعلن الفنان أمين تامري، الشهير بلقب أمينوكس، اليوم الاثنين، عن إطلاق وسم جديد، يشجع على ارتداء الكمامة، في ظل ضرورة ارتدائها من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا.
وأطلق أمينوكس هاشتاغ “#كمامتي_منحيدهاش”، مناديا بانضمام الإعلاميين، والفنانين، والمؤثرين لحملة التوعية.
وكتب أمينوكس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “نتمنى انخراط كل الاعلاميين، والفنانين، والمؤثرين، لا تنسوا أنكم أبناء هذا الوطن.. المغرب محتاج لكم اليوم لتوعية جمهوركم”.
ودعا أمينوكس المشاركين في حملة “كمامتي منحيدهاش” إلى إلتقاط صور بالكمامة، ونشرها على الهاشتاغ.
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