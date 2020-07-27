حاول الانتحار من نافذة مستشفى في طنجة.. وفاة مصاب بـ”كورونا” متأثرا بكسور بليغة

توفي، صباح اليوم، في مستشفى محمد السادس، المستقبل لحالات كورونا الحرجة، في طنجة، رجل مصاب بـ”كوفيد-19، كان قد أقدم على محاولة انتحار، ليلة أمس الأحد.

وتشير مصادر “اليوم 24” إلى أن الراحل شخص في عقده الرابع، أصيب بكسور بليغة على مستوى الرأس، والأطراف، نقل على إثرها، على وجه السرعة، إلى قسم الفحص بالأشعة، وبعدها إلى قسم الإنعاش، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحالة النفسية للهالك، في الأيام الأخيرة، كانت متدهورة، إذ حاول الانتحار من نافذة المستشفى، أمس الأحد، ليصاب بكسور بليغة، فارق على إثرها الحياة، اليوم الاثنين.