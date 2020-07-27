شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: سيبقى التحالف في اليمن قويا رغم محاولات قطر شق صفه والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر إن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن سيبقى قوياً.

وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر، أن التحالف سيبقى قويا برغم محاولات قطر والإعلام المعادي ضرب هذا التحالف عبر محاولات التسويق الذي تمارسه في التشكيك في الموقف الإماراتي التي كانت وستظل حليفاً قوياً وداعماً للجهود السعودية

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