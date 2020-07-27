شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات ومواقع للمليشيا بشدا في صعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 27/تموز/2020، موقع وتحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف

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