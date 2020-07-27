أحياء سكنية في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

الإثنين 27 يوليه 2020

تعرضت الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، اليوم الإثنين، لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي.



وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً بقذائف BNB وقذائف B10على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

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وأضافت المصادر، أن القصف تبعة عمليات استهداف وقنص حوثية بالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا وسلاح القناصة.

وأكدت المصادر أن القصف والإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين مما يهدد بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع القصف المتواصل.

وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف، بشكل يومي، من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في ظل تغاضي وتخاذل أممي تجاه جرائم المليشيات.