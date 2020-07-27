مقتل 3 حوثيين وإصابة آخرين خلال صد محاولة تسلل في كيلو 16 بالحديدة

الإثنين 27 يوليه 2020

قتل 3 من مليشيات الحوثي، إثر تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل في محيط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.



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وقال مصدر عسكري، إن أفراد اللواء اول عمالقة تصدوا لمحاولة تسلل حوثية في كيلو محيط 16 ولقي على إثرها ثلاثة متسللين من عناصر المليشيات مصرعهم، فيما جرح آخرون خلال الاشتباكات العنيفة.

هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من كسر محاولة زحف للحوثيين على مدينة حيس مساء أمس، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.