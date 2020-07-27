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البحسني يشيد بتنفيذ خطة الطوارئ الأمنية ويعتمد مشروع أبراج نقل الطاقة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 يوليه 2020

أشاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بسير  تنفيذ خطة الطوارئ الأمنية بمديريات الوادي والصحراء الجاري تنفيذها لتعزيز المستوى الأمني و الحد من الجرائم و الإختلالات و ضبط الخارجين عن القانون.

 

 جاء ذلك خلال لقاءه بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري مساء أمس بالمكلا.

 

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وفي اللقاء أستمع المحافظ البحسني من الوكيل الكثيري إلى شرح حول مجمل الأوضاع الأمنية و المدنية في مديريات الوادي و الصحراء و مستوى تنفيذ مشاريع التنمية و حجم الأضرار التي تعرضت لها عدد من المديريات جراء موجة الأمطار الاخيرة موجه بتكثيف جهود إزالة مخلفات الأمطار  و العوائق و ترميم الطرقات المتضررة.

 

وفي اللقاء أعتمد المحافظ البحسني مشروع أبراج نقل الطاقة من الكهرباء الغازية لشبكة التوزيع و عدد من مشاريع شق و سفلتة الطرقات و مشاريع المياه في المديريات الصحراوية مشيداً بمستوى تنفيذ المشاريع الجارية في مختلف مديريات الوادي و الصحراء.

 

و قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري شكره و تقديره لمحافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني لاهتمامه المتواصل بمديريات الوادي و الصحراء و اعتماده للمشاريع الجديدة موكدا مواصلة جهود السلطة المحلية بالوادي و الصحراء في سبيل تعزيز مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين و رفع المستوى الامني و مواجهة التحديات الصحية و المناخية.

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