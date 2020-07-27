روسيا تعلن إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو

الإثنين 27 يوليه 2020

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو ومقتل المنفذ على يد رجال الأمن أثناء محاولته إطلاق النار عليهم.



Advertisements

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية تم إحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية، كان يخطط لارتكاب هجوم في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".

وأضاف البيان أنه تم قتل الإرهابي أثناء محاولته فتح النيران على عناصر الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.