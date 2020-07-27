- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو ومقتل المنفذ على يد رجال الأمن أثناء محاولته إطلاق النار عليهم.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية تم إحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية، كان يخطط لارتكاب هجوم في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".
وأضاف البيان أنه تم قتل الإرهابي أثناء محاولته فتح النيران على عناصر الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن إحباط عملية إرهابية في العاصمة موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.