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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تشدد إجراءات فحص فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
أقرت دائرة الصحة في العاصمة الألمانية برلين البدء بإجراء فحوصات كورونا في مطارات برلين من خلال خضوع المسافرين من مناطق الخطر لاختبارات كورونا مجانية في مطاري برلين تيجيل وشونيفيلد، ابتداء من هذا الأسبوع.
ورغم أن الاختبارات لا تزال طوعية، إلا أن الدوائر المختصة تطلب ممن كانت نتائجهم سلبية، وتظهر عليهم أعراض بعد وصولهم ألمانيا، البقاء ضمن الحجر الصحي في المنزل.
من جهتها أقرت حكومة ولاية بافاريا اليوم تخصيص عدة مراكز فحص كورونا في المناطق الحدودية والمطارات وفي محطات القطارات الرئيسية في كل من ميونيخ ونورنبيرغ.
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