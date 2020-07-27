شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. الحكم بسجن وتغريم "فتيات التيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة جنح القاهرة بمعاقبة خمسة أشخاص بالحبس لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه ، وذلك في إدانتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فتيات التيك توك". وهذا هو حكم أول درجة ويحق للمتهمين (ثلاثة شباب وفتاتان)الاستئناف عليه.

وواجه المتهمون بشكل عام اتهامات تتعلق بالاعتداء على مبادئ الأسرة والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت حملة من الانتقادات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت على انتقاد عدد من مقدمي المحتوى عبر الإنترنت، واتهمتهم بتقديم محتوى غير لائق.