رسمياً.. مدافع ليفربول يرحل الى الدوري الروسي

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا منذ قليل يؤكد على رحيل لوفرين إلى صفوف زينت سان بطرسبرج، بعد قضائه 6 سنوات في قلعة "أنفيلد".

وأكد ليفربول عبر موقعه الإلكتروني أن لوفرين قد وقع على عقود انتقاله إلى إلى زينت، وأكد النادي الروسي من جانبه على حصوله على توقيع الكرواتي لمدة 3 سنوات مقبلة.



واستطاع لوفرين على مدار السنوات الماضية مع ليفربول بعد الانضمام من ساوثهامبتون في عام 2014 الحصول على بطولتين هما، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.