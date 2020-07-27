رسمياً.. مدافع ليفربول يرحل الى الدوري الروسي

2020-07-27 | 14:22
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أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ديان لوفرين، إلى الدوري الروسي بعد ساعات من نهاية موسم 2019/2020.
وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا منذ قليل يؤكد على رحيل لوفرين إلى صفوف زينت سان بطرسبرج، بعد قضائه 6 سنوات في قلعة "أنفيلد".
وأكد ليفربول عبر موقعه الإلكتروني أن لوفرين قد وقع على عقود انتقاله إلى إلى زينت، وأكد النادي الروسي من جانبه على حصوله على توقيع الكرواتي لمدة 3 سنوات مقبلة.
واستطاع لوفرين على مدار السنوات الماضية مع ليفربول بعد الانضمام من ساوثهامبتون في عام 2014 الحصول على بطولتين هما، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وأكد ليفربول عبر موقعه الإلكتروني أن لوفرين قد وقع على عقود انتقاله إلى إلى زينت، وأكد النادي الروسي من جانبه على حصوله على توقيع الكرواتي لمدة 3 سنوات مقبلة.
واستطاع لوفرين على مدار السنوات الماضية مع ليفربول بعد الانضمام من ساوثهامبتون في عام 2014 الحصول على بطولتين هما، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
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