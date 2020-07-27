محافظ كربلاء يقرر تقليص الدوام الرسمي بالمحافظة ساعة واحدة

قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، تقليص الدوام الرسمي في المحافظة ساعة واحدة.

وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تقليص دوام الدوائر الحكومية ساعة واحدة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء". وأضاف أن "ذلك جاء نظراً لارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الاعتيادية".



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