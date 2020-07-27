ليوث الرافدين يبدأون التحضير لنهائيات آسيا

رياضة 2020-07-27 | 14:08 145 مشاهدة بدأ منتخب الشباب لكرة القدم تحضيراته الفعلية لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 ولغاية 31 تشرين الأول 2020.



يشار إلى أن منتخبنا الشبابي لكرة القدم، قد أوقعته قرعة بطولة آسيا تحت 19 عاما بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وخاض منتخب الشباب، أمس الاحد، أول وحدة تدريبية له بعد جائحة فيروس كورونا ، على ملعب المرحوم علي حسين شهاب، بتواجد لاعبي العاصمة فقط، على أن يلتحق لاعبو المحافظات خلال الأيام المقبلة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في بغداد.يشار إلى أن منتخبنا الشبابي لكرة القدم، قد أوقعته قرعة بطولة آسيا تحت 19 عاما بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

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