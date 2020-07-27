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مشروب سحري يخلص الجسم من السموم ويقوّي جهاز المناعة

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ولفت موقع "تايمز نيوز ناو" الانتباه إلى أن وجود مشروب سحري يمكنه مساعدة الجسم في التخلص من السموم وتقوية الجهاز المناعي.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروب السحري عبارة عن عصير تمزج فيه ثمار الشمندر والتفاح والجزر.


ويمكن لهذا المشروب التخلص من السموم المتراكمة في جسدك من عادات النظام الغذائي السيئة من التدخين والتلوث وما إلى ذلك من أمور، وتقوية الجهاز المناعي بصورة كبيرة غير مسبوقة.

ويحتوي مشروب الشمندر والتفاح والجزء على مضادات أكسدة ومركبات كيميائية نباتية طبيعية مثل حمض الأسكوربيك والكاروتينات والأحماض الفينولية والفلافونويد، وأصباغ "البتالينس" الموجودة في جذور الشمندر، والتي لها مفعول السحر في معالجة الالتهابات وتسكين الآلام.


كما أن التفاح عنصر غني بالفيتامينات والزنك والمعادن، كما أنها ثمار خفيفة على المعدة، أما الجزر فهو غني بفيتامينات "أ" و"إي" وعدد من مضادات الأكسدة المفيدة والضرورية للجسم.

كيفية صناعة العصير:

- أحضر قطعة شمندر صغيرة وتفاحة واحدة وجزرة، ولترا من الماء.

- قطع الشمندر والتفاح والجزر إلى قطع صغيرة، وأضف إليها لترا من الماء.

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- اترك المزيج لفترة من 3 إلى 4 ساعات أو طوال الليل مثلا.

- في الصباح الباكر اشرب منقوع هذه الفواكه.

- يمكن أن تستمر في شرب هذا العصير 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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