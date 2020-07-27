حقوق الإنسان تصدر حصيلة بأعداد ضحايا 'تصادمات' التحرير ليلة أمس

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين، حصيلة بأعداد ضحايا "تصادمات" ساحة التحرير ومحيطها ليلة أمس.
وأضافت المفوضية أن تلك التصادمات "أدت إلى استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة ١١ آخرين"، مبينة أن "إصابة البعض منهم خطيرة".
وأشارت إلى تسجيل "أربع إصابات من القوات الأمنية وحرق ثماني خيم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع".
وكان اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن إصدار الأخير توجيهاً بفتح تحقيق "فوري ودقيق" بالأحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد ليلة أمس.
كما أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، اليوم، "استشهاد" متظاهرين اثنين خلال أحداث ليلة أمس في ساحة الطيران.
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