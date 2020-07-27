الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 929839 )".وأضافت ان "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 221بغداد / الكرخ 303مدينة الطب 100النجف الأشرف 111السليمانية 32أربيل 65دهوك 3كربلاء 161كركوك 85ديالى 62واسط 115البصرة 143ميسان 45بابل 167الديوانية 61ذي قار 75الأنبار 15المثنى 110نينوى 22صلاح الدين 31

وأوضحت ان "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2553 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 329

مدينة الطب 32

النجف 66

السليمانية 110

أربيل 74

دهوك 13

كربلاء 263

كركوك 132

ديالى 77

واسط 95

البصرة 303

ميسان 83

بابل 170

الديوانية 129

ذي قار 42

الأنبار 20

المثنى 100

نينوى 67

صلاح الدين 109

وأشارت إلى أن "الوفيات 96 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 8

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 4

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 7

صلاح الدين 2

وأكدت ان "مجموع الشفاء بلغت 77144 ( نسبة الشفاء 68.5 %)، ومجموع الإصابات 112585، والراقدين الكلي30983، والراقدين في العناية المركزة 415، اما مجموع الوفيات 4458 ".