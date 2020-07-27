بالفيديو: قد لا يكون الخبر سارّاً... إليكم حقيقة فقدان الوزن بخل التفاح

2020-07-27 | 13:42 985 مشاهدة هل صحيح أن خل التفاح هو السر الوحيد والأسرع لفقدان الوزن الزائد؟ قد لا يكون هذا الخبر سارّاً... لكن إليكم حقيقة الأمر! دراسة يابانية حسمت الجدل بعد تجارب على مدى 12 أسبوعاً. وتبين ان خل التفاح لا ينقص الوزن الزائد بسرعة خيالية بل يحفّز عمل بعض الجينات لحرق الدهون.

في هذا الفيديو، تعرفوا الى فوائد خل التفاح وأضراره بالاضافة الى الطريقة الأفضل للتخسيس وخسارة الوزن بواسطته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.