القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/7/27 04:23 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/27 04:23 م بتوقيت أبوظبي

هنا استعراض بمسدسات الجنرالات، وعلى الطرف الآخر كمامات توشحت وجوه عسكريين قدامى يحترمون التباعد الاجتماعي الذي يفرضه فيروس كورونا. هكذا احتفلت الكوريتان الجنوبية والشمالية بذكرى مرور 67 عاما على الهدنة في شبه الجزيرة، إذ شكّل وقف إطلاق النار عام 1953 بداية انفصال البلدين.

صورة "الولاء" في الشمال، قرر الزعيم كيم جونج أون أن يحتفل بطريقته عبر توزيع مسدسات تذكارية على جنرالات وضباط تعهدوا بالولاء له. Advertisements وفي صورة جماعية ظهر العسكريون يتوسطهم كيم جونج أون، وهم يقفون صفا واحدا دون كمامات، رغم الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية.

"أيام المجد" أما الجنوب، فشارك عشرات المحاربين القدامى في احتفال لتكريم جهودهم تحت عنوان "أيام المجد"، مرتدين الكمامات التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي. وفي 25 يونيو/حزيران 1950، انطلقت الحرب الكورية عندما غزا الشمال الشيوعي الجنوب المدعوم من الولايات المتحدة، في حرب خلّفت ملايين القتلى، قبل وقفها في 27 يوليو/تموز 1953، دون توقيع أية اتفاقية سلام فعلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسدسات تذكارية وكمامات وقائية.. الكوريتان تحتفلان بـ"أيام المجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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