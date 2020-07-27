روسيا تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 5635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أقل عدد يومي منذ 23 أبريل نيسان، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 818120.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 85 شخصا توفوا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13354.