عاجل.. وزير الخارجية السعودي يعرب عن دعم بلاده للموقف المصري من الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن دعم بلاده الكامل للموقف المصري من الأزمة الليبية وإعلان القاهرة.



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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب مباحثات بين الجانبين في القاهرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره السعودي طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي.

وشدد على أن موقف بلاده يسعى إلى "تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا"، مضيفا "نهدف إلى توفير مجال لانخراط جميع أطياف الشعب الليبي في العملية السياسية".