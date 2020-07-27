بعد «صفع كويتي لشاب مصري 3 مرات على وجهه» هاشتاج «#حق_العامل_المصري» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «حقك هيرجع بأى طريقه يا محترم»

في واقعة هزت القلوب والمشاعر غضبًا، تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية “صباح الأحمد”، لاعتداء بالضرب من قبل مواطن الكويت، وعلى أثره تقدم ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، باستقالته.

وتصدر هاشتاج «#حق_العامل_المصري» لليوم الثاني على التوالي مواقع التدوين العالمي «تويتر» صباح اليوم الإثنين، بعد انتشار فيديو لمواطن كويتى يصفع مصرى يعمل كاشير فى أحد المحال التجارية بالكويت.

والواقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

وفي أول رد فعل، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصرى الذى تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة والسلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردى لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدى وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصرى "وليد" الذى تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبى".

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو تعرض مصرى مقيم بالكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتى.

وأثار مقطع فيديو متداول، لتعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المغردون على هاشتاج «#جمعية_صباح_الأحمد» وهاشتاج «#حق_العامل_المصري» بمحاسبة المعتدي، وعودة حق المواطن المصري، بسبب ما تعرض له من إهانة.

وقال حساب يحمل اسم "مسك": "لاحول ولا قوة إلا بالله وش صار بالناس..ليش كذا!! وش ذنبه هالضعيف..تستقوي عليه عشانه مغترب يدور لقمة عيشه.. ترضاها على نفسك او على أحد من أهلك ياجبان..حسبنا الله ونعم الوكيل فيه".

كما غرد باسم حودة قائلًا: "معالى الوزير المحترم سامح شكرى كرامة هذا العامل من كرامة مصر وشعبها، مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى الكويت

لازم حقك يرجع بأى طريقه يا محترم".

كما غرد اسلام عتمان قائلًا: "مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى #الكويت ودا لانه شغال بشرف وأمانه، الشخص الكويتى لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذالك انه ضرب العامل المصرى ٣ مرات على وشه بالقلم،لازم حقك يرجع بأى طريقه يا محترم".