«أكثر المناطق تأثرا هي أحياء مدينة الخرطوم» .. السودان تواجه أزمة جديدة مع «النيل»

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان عن ارتفاع مفاجئ في مستويات نهر النيل، الأمر الذي أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفقا لصحيفة التيار السودانية، قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم ، أنور السادات الحاج محمد: إن ارتفاع منسوب النهر تسبب في زيادة مستوى عكارة المياه من 3000 وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة.

وأدى ذلك للتقليل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها الى أن أكثر المناطق تأثرا هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.