«البحر المتوسط يشتعل» .. «حاملة نووية و12 قطعة بحرية» .. القوات البحرية الأمريكية تصل لمنطقة الصراع

وصلت حاملة الطائرات النووية، USS Dwight D. Eisenhower ، و 12 سفينة حربية أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية .
ستجري الطائرات على متن حاملة الطائرات تدريبات مع القوات الجوية اليونانية، حسب بوابة الأخبار Newsbomb.gr.
ووفقا للصحيفة ، فإن حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور مع مجموعة من السفن المرافقة ستدخل البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس اليوم السبت.
وستتجه حاملة الطائرات إلى المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، حيث ستجري مناورات مشتركة مع القوات الجوية اليونانية.
ستكون حاملة الطائرات على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية. وستشارك في التدريبات أزواج من طائرات إف- 16، والتي ستقلع من مطار سودا في كريت، بالإضافة إلى أربع طائرات إف- 18 من حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور.
ومنذ بداية الأزمة اليونانية التركية يعتبر هذا هو أول تدخل أمريكي .
وبحسب خبراء أكدوا أن التحرك الأمريكي ، لإظهار قدرتهم على لعب دور الحكم ومنع أي عمل هجومي قد تحاول تركيا القيام به.
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