شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان يمنح إعفاءات ضريبية لأسرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان منح عشرات الأوقاف والجمعيات الخيرية إعفاءً ضريبيًا، أغلبها من الأوقاف التى يشارك فيها أفراد من عائلته.
بحسب قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية لصالح المديرية العامة للأوقاف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، فمنذ 5 سنوات تم إعفاء ما مجموعه 43 وقفًا من الضرائب بكافة أنواعها، حيث شمل الإعفاء الضريبى 6 أوقاف فى عام 2015، ثم 8 أوقاف فى عام 2016، ثم 8 أوقاف فى عام 2017، ثم 11 وقفًا فى عام 2018، ثم 7 أوقاف فى عام 2019، ثم 3 أوقاف فى عام 2020.
على رأس الأوقاف التى أعفيت من الضرائب، وقف “TÜGVA” الذى يترأسه بلال؛ نجل أردوغان، ووقف (Okçular) التابع لبلال أردوغان أيضًا، ووقف (KADEM) الذى تديره سمية أردوغان، ووقف (T3) الذى يديره سلجوق بايراقدار صهر أردوغان.
كذلك تم إعفاء وقف أرزينجان للثقافة والتعليم الذى يشغل رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم منصب عضوية شرفية فيه، ووقف “Türkiye Eğitim” التابع لجامعة ميديبول المؤسسة من قبل وزير الصحة فخر الدين كوجا ويقال إنها تابعة لأمينة زوجة أردوغان، ووقف الكفاءة فى تركيا الذى يترأسه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية فى العاصمة أنقرة جمال الدين كومورجو.
وكان عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بدأ تنفيذ ما وعد به فى حملته الانتخابية وقطع التمويل عن عدد من الأوقاف المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، والتى كانت تتسبب فى هدر كبير لميزانية بلدية إسطنبول بالذات.
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