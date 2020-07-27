شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يقدم واجب العزاء لنائبان في وفاه ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، لوفاه المغفور له بإذن له شقيقه المقدم طيار حامد عبد العظيم جابر، وكذا تقدم بصادق المواساه والتعازي للنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في وفاه والدته.

ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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وعبر النائبين علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، عن حزنهم الشديد علي فقدهم كل منهم لذوية، حيث قام النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بوضع صورة شقيقة الراحل كصورة رئيسية ببروفايله صفحته الشخصية علي موقع الفيس بوك، حزنا عليه.

ونعي النائب محمود حسين، وكيل والدته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، بقوله " توفيت إلي رحمة الله والدتي الحبيبة ، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة فقد كانت صوامة قوامة، أسأل الله أن يحشرها مع الصديقين والنبيين والشهداء".